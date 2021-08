L’Inter perderà Romelu Lukaku per l’attacco, arriva la decisione di Simone Inzaghi in vista dell’addio del belga

Non sono giornate semplici quelle che sta vivendo l’Inter, che aveva ceduto Achraf Hakimi come big e pensava di poter andare avanti con gli altri protagonisti di questa annata, ma nelle ultime 48 ore Romelu Lukaku si è avvicinato parecchio al Chelsea, che è pronto a offrire circa 130 milioni di euro per chiudere l’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, due di picche a Raiola | Ma c’è il pericolo Premier

Per il tecnico Simone Inzaghi non sarà semplice ricostruire senza il belga, che negli ultimi due anni è stato un punto di riferimento fondamentale per l’attacco nerazzurro, ma l’allenatore ha comunque tanta voglia di fare bene e non ha la minima intenzione di abbandonare in anticipo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’ex Juventus sul gioiello | Super offerta!

Calciomercato Inter, nessun problema per Inzaghi: resta anche senza Lukaku

Nessuna preoccupazione dunque per quanto riguarda il tecnico Simone Inzaghi, che contrariamente ad alcune voci non ha mai pensato di abbandonare la nave in anticipo. L’Inter perderà Romelu Lukaku ma proverà comunque a ricostruire il proprio attacco per provare a vivere ancora un campionato importante. L’assenza del belga può avere sicuramente un peso notevole ma non è detto che la nuova stagione dei nerazzurri dipenda esclusivamente da lui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Spalletti sorpassa Juventus e Milan | Colpo dalla Premier!

Simone Inzaghi dunque guarda comunque con ottimismo al futuro e non ha la minima intenzione di abbandonare l’Inter per giocarsi le sue carte anche senza Romelu Lukaku.