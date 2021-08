L’Inter si appresta a dire addio a Romelu Lukaku in attacco, nel frattempo spunta il possibile assalto a Barella: il top club prova lo scambio

Situazione a dir poco caotica in casa Inter. Come un fulmine a ciel sereno, i tifosi hanno appreso la reale possibilità dell’addio della loro stella Romelu Lukaku. Il belga, infatti, si avvicina sempre di più al Chelsea, ora dopo ora. La trattativa è già in stato avanzato in sede di calciomercato, con i ‘Blues’ che sarebbero pronti a mettere sul piatto un rilancio monstre da 130 milioni di euro. I nerazzurri avevano rifiutato la prima offerta – 110 milioni totali compreso il cartellino di Marcos Alonso -, ma di fronte a un simile rialzo arriverebbe quasi sicuramente la fumata bianca.

Lo stesso calciatore pare essersi convinto della destinazione. Nella ‘Beneamata’ è in atto un evidente ridimensionamento rispetto alla scorsa stagione, mentre gli inglesi puntano a migliorare ancora dopo la fresca conquista della Champions League. ‘Big Rom’, inoltre, avrebbe l’opportunità di riscattare un passato buio in quel di Londra, unica piazza in cui non è riuscito a incidere nella sua carriera. Superfluo dire che gli animi siano a terra in questo momento, tenendo conto delle precedenti perdite già molto dolorose di Conte e Hakimi. Arriva, nel frattempo, una rilevante novità riguardo il futuro di Nicolò Barella.

Calciomercato, assalto a Barella: scambio alla pari | L’Inter dice no

Non si placano le voci attorno al futuro di Barella. Il centrocampista azzurro – in scadenza di contratto giugno 2024 – è un altro elemento di spicco della rosa ora guidata da Simone Inzaghi. Non a caso, diversi top club europei hanno puntato il mirino sul classe ’97. In particolare, piace molto al Bayern Monaco, che potrebbe tentare a breve un vero e proprio assalto.

L’intenzione dei bavaresi sarebbe quella di mettere in piedi un clamoroso scambio, offrendo alla ‘Beneamata’ il cartellino di Leon Goretzka. Il tedesco non ha ancora rinnovato l’accordo in scadenza tra un anno e, se decidesse di non prolungare, il Bayern potrebbe tentare di inserirlo nell’operazione. Si tratterebbe di un affare alla pari, con entrambi i calciatori valutati intorno ai 70 milioni di euro. Ma l’Inter, in tal caso, rifiuterebbe, anche perché l’ingaggio dell’ex Schalke 04 è alto e si attesta sui 10 milioni di euro netti. Il Bayern offre Goretzka per Barella, ma i nerazzurri non ci stanno.