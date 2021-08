Intrecci tra Inter e Atalanta sul mercato degli attaccanti: in ballo Zapata e Belotti, legati al futuro di Lukaku

Dall’affare Lukaku dipenderà il futuro di molti attaccanti in Serie A. Intrecci di mercato si vanno intensificando nelle ultime ore, in attesa di scoprire se e quando Big Rom diventerà un nuovo giocatore del Chelsea. L’Inter è già a caccia del sostituto del belga e tra i nomi più caldi c’è quello di Duvan Zapata anche se i nerazzurri stanno intensificando i contatti per Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ non ha ancora rinnovato il suo contratto col Torino, in scadenza a giugno 2022 e potrebbe diventare un’operazione favorevole per l’Inter. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ quella del Gallo Belotti potrebbe diventare la prima scelta per la società anche perché ha costi inferiori rispetto a Zapata per cuoi l’Atalanta chiede 40 milioni di euro.

Calciomercato, Atalanta su Belotti se parte Zapata

L’Inter potrebbe riuscire ad arrivare a Belotti per una cifra di 25-30 milioni di euro, mettendo sul piatto un ingaggio da circa 3,3 milioni di euro, la stessa cifra proposta da Cairo per trattenerlo. L’Atalanta, però, è inclusa nell’assalto al ‘Gallo’ e potrebbe ribaltare la situazione.

La ‘Dea’ sembra orientata in maniera concreta su Belotti per rinnovare l’attacco e questo porterebbe l’Inter a gettarsi a capofitto su Duvan Zapata, nonostante prezzo del cartellino ed età anagrafica portino i nerazzurri ad orientarsi sul ‘Gallo’. L’Atalanta potrebbe rovinare i piani all’Inter ma tutto dipenderà ovviamente dal destino di Romelu Lukaku che sembra, però, ormai ad un passo dai Blues.