Il calciomercato nerazzurro vede Hector Bellerin come obiettivo principale per il post Hakimi: scambio all’orizzonte, Inzaghi rischia

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad infiammarsi, con l’ultimo mese a disposizione di Ausilio e Marotta che regalerà non poche novità per la rosa di Simone Inzaghi. In tal senso, tra i nomi caldi per la corsia di destra dei campioni d’Italia, rimane vivo il nome di Hector Bellerin. Il terzino di scuola Barcellona è pronto a salutare l’Arsenal nelle prossime settimane di mercato e l’Inter, in tal senso, rimane in primissima fila. Bellerin è considerato l’erede ideale di Hakimi finito al PSG anche se per la società di Zhang la corsa al 26enne spagnolo potrebbe presto complicarsi. Sul laterale classe 1995, in scadenza nel giugno 2023 con i ‘Gunners’, sembrerebbe pronto a piombare anche l’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone ha messo in primo piano il nome dell’ex Barcellona ed è pronto ad imbastire uno scambio che, a sorpresa, befferebbe l’Inter al photofinish: ecco chi sacrificheranno i ‘Colchoneros’.

Calciomercato Inter, scambio per Bellerin: ci pensa Simeone

Bellerin può allontanarsi dalla possibilità di vestire la maglia dell’Inter. Niente Serie A e ritorno in Spagna, stavolta in forza all’Atletico Madrid. Questo il desiderio di Simeone deciso a offrire il cartellino di Kieran Trippier, desideroso di tornare in Premier League dopo due stagioni, valutato circa 25 milioni di euro.

Uno scambio alla pari tra Bellerin e, appunto, Tripper, che lascerebbe a mani vuote l’Inter da tempo in cerca di un terzino di spessore per il post Hakimi.

Situazione dunque in divenire, con Simeone che può mettere i bastoni tra le ruote alla ‘sua’ Inter nella corsa a Bellerin.