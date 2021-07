Calciomercato Inter, Marotta continua a cercare dei rinforzi per il reparto offensivo: occasione in Serie A, affare con Mourinho

L’Inter vuole rinforzare l’attacco. Marotta sta lavorando in questa sessione di calciomercato per cercare di aggiungere almeno una pedina al reparto. Al momento, il tecnico Inzaghi può contare sull’apporto di Pinamonti, Sanchez, Lautaro Martinez e Lukaku per quanto riguarda la coppia d’attacco nel 3-5-2. Il primo non rientra nei piani e si vuole trovare una nuova sistemazione: sul giocatore c’è l’interesse dell’Empoli, ma l’ingaggio da 2,2 milioni a stagione rappresenta un ostacolo. Si cerca, quindi, un’altra punta e la ‘Beneamata’ potrebbe sfruttare una ghiotta occasione in Serie A. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, affare con Mourinho

Possibile affare con Mourinho per l’Inter. La Roma sarebbe molto vicina all’arrivo di Shomurodov dal Genoa per il ruolo di centravanti. L’arrivo dell’uzbeko chiuderebbe gli spazi a Borja Mayoral. Ecco che i lombardi potrebbero sfruttare l’occasione creatasi per tentare l’affondo all’attaccante, per il ruolo di terza o quarta punta. Lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid fino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per quest’estate o 20 per la prossima. La ‘Beneamata’ potrebbe concludere l’eventuale trattativa con la stessa formula e diritto di riscatto fissato sui 18 milioni. Staremo a vedere.