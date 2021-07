Affare fatto, Simone Inzaghi può gioire: il big è pronto a sbarcare a Milano, ecco l’annuncio

L’Inter rimane tra i club maggiormente attivi in ottica mercato, con diversi nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio pronti ad arricchire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La società meneghina, accolto Calhanoglu a zero sulla trequarti, continuano la ricerca di un degno erede di Achraf Hakimi finito per poco meno di 70 milioni al PSG. Il terzino marocchino sarà rimpiazzato da un profilo di spessore ed esperienza internazionale e l’ufficialità, in tal senso, sarebbe più vicina del previsto. Il giornalista Pedro Almeida, su Twitter, ha lanciato la bomba per quanto riguarda il prossimo colpo in casa Inter. Il calciomercato nerazzurro entra nel vivo, con un nome in particolare che sarebbe virtualmente un nuovo calciatore di Inzaghi: si tratta di Hector Bellerin. “Hector Bellerin approderà all’Inter dall’Arsenal, l’affare è praticamente concluso”, le parole del giornalista che non lasciano spazio a dubbi sull’imminente approdo del laterale spagnolo, valutato circa 20-25 milioni, alla corte di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, è fatta per Bellerin: ecco quando arriva

Almeida ha continuato parlando dei giorni nei quali Bellerin dovrebbe approdare in Italia, per firmare il contratto con la società di Steven Zhang.

“Il calciatore può arrivare in Italia la prossima settimana“, ha rivelato il giornalista aprendo di fatto ad un annuncio da parte di Arsenal ed Inter, tra pochi giorni.

Nell’ultima annata con i ‘Gunners‘, il 26enne di scuola Barcellona ha collezionato 35 presenze con 1 rete e 4 assist vincenti.