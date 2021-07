Il futuro di Lorenzo Insigne resta in bilico in vista della prossima stagione. In scadenza di contratto, il talento del Napoli potrebbe andar via

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e stella della Nazionale italiana ad Euro2020, dovrà prendere una scelta in vista della prossima stagione. Il talento di Frattamaggiore, in scadenza di contratto con la società partenopea, potrebbe non rinnovare il suo contratto con il club De Laurentiis con una decisione a sorpresa. Addio a parametro zero nella prossima estate per l’esterno offensivo, ormai consacratosi a livello mondiale.

Calciomercato Milan e Inter, Insigne nel mirino delle big d’Italia

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno” Insigne sarà a disposizione di Luciano Spalletti a partire dal 3 agosto con il famoso incontro a Castel di Sangro. Il contatto con il numero uno della società partenopea non sarà decisivo visto che il capitano del Napoli dirà addio a parametro zero.

Milan e Inter potrebbero così pensare al super colpo in attacco a parametro zero in vista della prossima estate. Lorenzo Insigne non sarebbe orientato a prolungare il contratto con la squadra del suo cuore provando così un’esperienza suggestiva per il prosieguo della sua carriera. Anche la Lazio con l’arrivo di Maurizio Sarri ha pensato all’esterno offensivo perfetto nel tridente d’attacco dello stesso allenatore toscano.

Insigne lavorerà in vista della prossima stagione ancora in maglia azzurra: il suo addio immediato al momento è stato scongiurato. Continuerà a lottare per il Napoli in scadenza di contratto per arrivare a chiudere con la società partenopea a parametro zero. Il top player potrebbe essere il colpo della prossima estate.