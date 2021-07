In casa Barcellona il rinnovo del giovane talento Ilaix Moriba è più complesso del previsto. Il Milan osserva e potrebbe nascere un’idea di scambio

Il mercato del Milan è in fermento. I rossoneri sono infatti tra le squadre maggiormente attive in questa finestra di trasferimenti estiva sia sul fronte entrate che uscite. Maldini e soci infatti hanno fatto registrare diversi movimenti in vista della prossima annata che sarà quella del grande ritorno in Champions League. Tra le altre cose occhi puntati anche sul futuro di Alessio Romagnoli, che ad un anno dalla scadenza e scalzato definitivamente dalla coppia Tomori-Kjaer potrebbe anche decidere di partire con un anno d’anticipo. Il Milan riflette sul suo destino e si guarda intorno a caccia di eventuali occasioni. La chance giusta in questo senso potrebbe arrivare da Barcellona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Moriba non rinnova: sgambetto alla Juventus con lo scambio

Anche i blaugrana sono alle prese con un rinnovo complesso. Nelle ultime ore si è infatti complicato il prolungamento contrattuale del giovane talento Ilaix Moriba, che quest’anno con Koeman ha raccolto le prime presenze importanti in prima squadra lasciando intravedere grandi capacità e margini di miglioramento. Una frenata improvvisa ed inattesa quella registrata dal Barça dopo la proposta triennale avanzata all’entourage del ragazzo.

