Novità in vista per il Milan che continua a lavorare sul fronte calciomercato: colpo in attacco, c’è l’ok del top player per i rossoneri

Il Milan vuole continuare ad essere protagonista in vista della prossima stagione. Dopo la qualificazione in Champions League la dirigenza rossonera è sempre al lavoro per arrivare ai migliori top player in circolazione. Contatti in corso con il Chelsea come svelato dall’esperto Rudy Galetti per arrivare a Hakim Ziyech, che non ha vissuto una stagione brillante con la maglia dei “Blues”.

Calciomercato Milan, Ziyech ha dato l’ok: la risposta del Chelsea

Il Milan vorrebbe incrementare il tasso tecnico della formazione rossonera soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo. Ziyech resta un profilo davvero interessante: dopo l’exploit con la maglia dell’Ajax, il Chelsea l’ha prelevato per 40 milioni di euro. Ora il suo futuro è sempre in bilico con il club inglese che non vorrebbe cederlo visto che lo considera un trequartista e non un esterno d’attacco.

Lo stesso manager dei “Blues”, Thomas Tuchel, non avrebbe intenzione di privarsene, ma tutto deciderà dalla sua volontà. I contatti proseguono con il Milan sempre attivo con l’intermediario Ramadani: i prossimi giorni saranno decisivi con la dirigenza rossonera pronta a sferrare l’assalto decisivo. Il giocatore ha dato l’ok per il trasferimento, ma tutto dipenderà dalle scelte societarie del club inglese.

Il Chelsea non vorrebbe cederlo in questa sessione di calciomercato, ma il Milan ci proverà fino alla fine per regalare una rosa alquanto competitiva a Stefano Pioli. Lo stesso allenatore emiliano vuole continuare il percorso di crescita alla guida dei rossoneri per un altro anno entusiasmante dopo la scalata avvincente degli ultimi mesi. Ziyech resta nel mirino del top club italiano, ma come alternativa ci sarebbe anche il talentuoso giocatore dell’Atalanta Ilicic.