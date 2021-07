Il Milan continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: scambio in Serie A con il top player di Sarri

Ore intense in casa Milan per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La società rossonera è sempre al lavoro per provare l’assalto vincente ai top player in circolazione. Sul punto di dire addio ci sarebbe anche l’attaccante portoghese, Rafael Leao, che non è stato continuo negli ultimi mesi. Anche con la maglia dell’Under 21 non ha brillato più di tanto agli ultimi Europei di categoria e così è possibile anche il suo addio a Milano.

Calciomercato Milan, Correa per Leao: la suggestione in Serie A

Così il Milan potrebbe pensare ad uno scambio suggestivo in Serie A proprio in casa Lazio con l’attaccante argentino Correa, pronto a dire addio. Nel 4-3-3 di Maurizio Sarri il sudamericano non troverebbe un posto inamovibile: la società rossonera avrebbe messo gli occhi proprio su di lui.

I due top player della Serie A hanno la stessa valutazione intorno ai 35 milioni di euro: sulle tracce di Correa ci sarebbe anche l’Inter targata Simone Inzaghi che conosce molto bene l’argentino dopo i successi delle ultime stagioni in biancoceleste.

I prossimi giorni saranno decisivi per trovare una soluzione: per Correa è prevista una cessione importante per la società biancoceleste. Lo stesso attaccante argentino sarebbe finito anche nel mirino del PSG: tutto si deciderà a partire dai prossimi giorni. Idea suggestiva tra Milan e Lazio per mettere a segno uno scambio da urlo proprio in questa sessione di calciomercato.