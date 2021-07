Resta vivo per il calciomercato rossonero il nome di Diogo Dalot: ecco il piano disegnato dal Manchester United

Il calciomercato del Milan è passato fino ad ora da alcune importanti riconferme. Da Tomori, riscattato dal Chelsea dopo una grande stagione in prestito in rossonero, fino a Brahim Diaz (ancora in prestito) e Tonali. Ecco che tra i possibili ritorni manca solo quello di Diogo Dalot. Il laterale lusitano, 22 anni, è reduce da 34 presenze complessive con 2 reti e 3 assist vincenti tra campionato e coppe con la maglia del Milan. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il mercato in entrata del Manchester United passa anche dalle uscite. In particolar modo in difesa dove Diogo Dalot, da tempo nel mirino del Milan che punta al ritorno del portoghese, deve essere ceduto per finanziare l’acquisto dell’erede. I ‘Red Devils’ hanno trovato ormai da diverse settimane l’accordo con Kieran Trippier, terzino in uscita dall’Atletico Madrid e che desidera ritornare in Inghilterra dopo due anni con i ‘Colchoneros’.

Calciomercato Milan-Dalot: lo United ‘deve’ venderlo

La cessione di Dalot è quindi fondamentale per i ‘Red Devils’ per poter dare l’assalto al laterale inglese che l’Atletico valuta non meno di 40 milioni.

Lo United è al momento fermo a 30, in attesa che Dalot saluti definitivamente l’Old Trafford nelle prossime settimane.

Il Milan, intanto, lavora giorno dopo giorno affinchè il terzino portoghese possa fare ritorno alla corte di Stefano Pioli.