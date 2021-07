Il Milan potrebbe dire addio ad Alessio Romagnoli, indirizzato verso la Juventus: il sostituto potrebbe arrivare dalla Spagna

Intrecci di calciomercato che si fanno sempre più bollenti, con il Milan e la Juventus protagoniste di un possibile affare in difesa. Infatti, secondo quanto affermato dal giornalista Paolo Bargiggia alla CMIT TV di Calciomercato.it, tra i due club potrebbe aprirsi un affare per il trasferimento di Alessio Romagnoli in bianconero. Allegri infatti, in caso di addio di Merih Demiral, guarderebbe con interesse al difensore milanista, che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto.

Ovviamente il passaggio del centrale difensivo alla Juventus lascerebbe una lacuna importante all’interno della rosa milanista, che si troverebbe a dover cercare un erede. La soluzione potrebbe però arrivare dalla Spagna, precisamente dal Real Madrid, club con il quale i rapporti sono ottimi.

Calciomercato Milan, addio Romagnoli: Vallejo l’erede

Il Milan potrebbe dire addio ad Alessio Romagnoli durante questa sessione estiva di calciomercato. Il contratto del difensore scadrà a giugno 2022 e per ora non si sarebbe ancora parlato di rinnovo. Così piuttosto di perderlo a zero come successo con Calhanoglu e Donnarumma, si potrebbero aprire le porte dell’addio con direzione Juventus.

Per sostituirlo il mirino del Milan potrebbe spostarsi in Spagna, precisamente in casa Real Madrid. Infatti il profilo individuato potrebbe essere quello di Jesus Vallejo, difensore classe 1997 che nelle ultime tre stagioni ha giocato in prestito con le maglie del Wolverhampton e del Granada. La valutazione del difensore sarebbe di circa 5 milioni, dunque un affare low cost per sostituire Romagnoli, sempre più indirizzato verso la Juventus.