Il Milan con un occhio al calciomercato e l’altro ai rinnovi: terminato l’incontro in sede con l’agente di Kessiè, in scadenza nel 2022

Il Milan lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa che possa confermarsi nell’elite del calcio italiano, nell’anno del ritorno in Champions League. Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu pesano, ma la società ha risposto (anche) con l’arrivo di Olivier Giroud, a lungo corteggiato e alla fine conquistato. Da fare ancora c’è e non solo sul tavolo delle possibili entrare: il Milan deve infatti chiudere alcuni rinnovi, tra cui quello di Franck Kessié.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Leao | Scambio: lo vuole Sarri

Tra le priorità del mercato del Milan c’è infatti quella di blindare il talento ivoriano, punto fermo nello scacchiere di mister Pioli. Attualmente impegnato alle Olimpiadi con la sua Nazionale (tre presenze, un gol), a 24 anni gioca già da veterano: 13 sigilli nella scorsa Serie A, conditi anche da sei assist. Il giocatore ha però un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpaccio in arrivo | E’ praticamente fatta

Il Milan lavora per chiudere la vicenda con una fumata bianca e – come riporta ‘Sky Sport’ – nel pomeriggio di oggi c’è stato un importante incontro tra il club e George Atangana, agente di Kessié. Un faccia a faccia per parlare del futuro del suo assistito, il primo tra le parti, fissato nei giorni scorsi e che è avvenuto proprio in queste ore.

Calciomercato Milan, incontro con l’agente di Kessie

La volontà del Milan è di rinnovare, così come quella del giocatore che, nelle scorse settimane, aveva dichiarato: “Quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Non ci saranno problemi, io mantengo sempre la parola. La società ha sempre saputo che la mia volontà è quella di restare in rossonero”.