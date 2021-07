La Juventus potrebbe piazzare un grande colpo in attacco anche con la permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo. Idea in Premier League

Non solo Locatelli e forse Pjanic, in questo calciomercato estivo la Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo in attacco. Il tutto nonostante l’ormai quasi certa permanenza in bianconero di Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni per il fuoriclasse portoghese, desideroso di cambiare aria, si è del tutto raffreddata la pista Paris Saint-Germain, considerato che Mbappe è destinato a proseguire la sua avventura all’ombra della Tour Eiffel. E così CR7 è ‘costretto’ a rimanere a Torino, rispettando l’ultimo anno di contratto con la società presieduta da Andrea Agnelli. La quale, come abbiamo detto, può mettere ugualmente le mani su un attaccante di spessore internazionale che tanto comodo farebbe a Massimiliano Allegri.

A tal proposito, spunta a sorpresa il nome di Roberto Firmino, al quale è stato per certi versi ‘paragonato’ quel Kaio Jorge che Cherubini e soci stan provando a strappare subito al Santos e alla concorrenza rappresentata pure dal Milan. Il 29enne brasiliano in forza al Liverpool potrebbe essere tentato da una nuova avventura, specie in Italia e come caratteristiche andrebbe a incastrarsi bene sia con Dybala che con il sopracitato Cristiano Ronaldo. Per l’assalto a Firmino serve tuttavia denaro contante e pure molto visto che i ‘Reds’ lo valutano non meno di 60-70 milioni di euro. Questa cifra i bianconeri possono raggranellarla attraverso le cessioni di Demiral, Ramsey e Federico Bernardeschi. Con questi tre si può ricavare un ‘tesoretto’ sui 60-65 milioni, senza contare il risparmio dei rispettivi ingaggi.

Calciomercato Juventus, Firmino alza la qualità

Firmino è un attaccante moderno, completo che sicuramente renderebbe la Juve molto più forte e imprevedibile. Quattro, tra cui la Champions e la Premier League, i titoli conquistati in sei anni di militanza con il Liverpool, al quale il classe ’91 è legato fino a giugno 2023 a fronte di uno stipendio da quasi 11 milioni di euro netti a stagione.

