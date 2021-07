La Juventus cerca un difensore e punta Romagnoli, in uscita dal Milan: il club rossonero vuole chiudere l’affare con uno scambio

Il calciomercato entra nella fase più calda e le società intensificano i contatti per chiudere le ultime trattative. Si deve ancora sbloccare il mercato della Juventus, alle prese con l’incognita Cristiano Ronaldo ed una squadra da ridisegnare per i dettami tattici di mister Massimiliano Allegri, tornato per avere sin da subito una rosa che possa puntare a vincere titoli.

La dirigenza è a lavoro per rinforzare la rosa: tra i reparti coinvolti nella rivoluzione c’è la difesa, con la Juventus a caccia di un giocatore esperto che possa sostituire chi – nella passata stagione non ha convinto del tutto. C’è già un obiettivo e – secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a ‘Sport Mediaset’ – è Alessio Romagnoli. Il giocatore del Milan è in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Messo ai margini da mister Pioli, potrebbe cambiare aria ed il giornalista punta sulla Juventus: “Le probabili partenze di Demiral e Rugani spingono la Juventus a cercare un colpo in difesa“, ha detto. Poi ha aggiunto: “In questo senso qualcosa si sta muovendo su Romagnoli che potrebbe lasciare il Milan e trasferirsi in bianconero“. La strategia di Agnelli sarebbe quella di offrire in cambio Rugani, ma i rossoneri avrebbero un’altra idea.

Calciomercato Juventus, scambio per Romagnoli

Il Milan punta ad uno scambio con Weston McKennie, centrocampista reduce da un’ottima stagione con la Juventus. Ha un contratto in scadenza nel 2025, ma l’arrivo di Allegri potrebbe cambiare le gerarchie della mediana, con l’americano che non avrebbe più la certezza di un posto. Le basi per una trattativa ci sono, ma sia Milan che Juventus – prima di un’eventuale fumata bianca – devono stabilire le rispettive priorità.