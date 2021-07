La Juventus guarda con interesse al top player che può lasciare la Premier League: contatti avviati, ecco l’offerta

La Juventus è pronta a darsi da fare, nelle prossime settimane di calciomercato, per regalare a Massimiliano Allegri gli ultimi innesti prima dell’inizio del campionato. La società bianconera vaglia diverse situazioni, una soprattutto in uscita e che riguarda Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese rimane in scadenza tra meno di un anno ed il suo futuro a Torino è ancora tutto da definire. In tal senso la dirigenza torinese torna a pensare a Gabriel Jesus, attaccante in forza al Manchester City e che potrebbe salutare la squadra di Guardiola nelle settimane a venire. La punta brasiliana piace ai vertici di casa Juventus e l’eventuale partenza di Ronaldo faciliterebbe senz’altro l’ipotesi di un approdo del gioiello verdeoro alla corte di Allegri. Se per CR7 resta valida, seppur non così viva, l’ipotesi PSG, per Gabriel Jesus sarebbero in arrivo novità importanti già la prossima settimana. La dirigenza bianconera avvierà nuovi contatto con il Manchester City, con la formula per avvicinare Gabriel Jesus alla Juventus che sarebbe già stata definita dalla ‘Vecchia Signora’: ecco cifre e dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo Gabriel Jesus: la formula

Un colpo in prestito oneroso, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi raggiunti (presenze in primis) dall’attaccante brasiliano.

Gabriel Jesus costerebbe complessivamente alla Juventus, tra prestito ed eventuale riscatto, circa 55 milioni di euro.

Il Manchester City resta al momento sui suoi passi, valutando la cessione a titolo definitivo per 60 milioni di euro.