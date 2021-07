L’Inter è sempre alla ricerca di giocatori importanti in vista della prossima stagione, ma c’è un addio imminente: resta in Italia

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. La società nerazzurra cercherà di snellire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi andando poi a rinforzarla con elementi funzionali alla sua idea di gioco. Possibile addio imminente per il centrocampista di proprietà dei nerazzurri, Radja Nainggolan, che continua a non far parte del progetto dell’Inter nonostante l’addio di Antonio Conte. Il belga resterà in Serie A con un nuovo capitolo della sua carriera vissuta in Italia.

Calciomercato Inter, accordo Nainggolan Cagliari: le ultime

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il belga vorrebbe tornare a vestire la maglia del Cagliari. Per lui si tratterebbe dell’ennesimo ritorno a casa dopo le diverse stagioni vissute in Sardegna da protagonista. L’Inter, inoltre, potrebbe contribuire anche al pagamento di una parte del suo stipendio: almeno 1,5 milioni netti sul totale di 4,3.

L’altra idea della compagine nerazzurra potrebbe essere quella di una buonuscita con la famiglia Zhang che cercherà di risolvere anzitempo il contratto con il centrocampista nerazzurro. L’obiettivo è quello di chiudere il trasferimento entro il weekend per poi concentrarsi su altri profili tra entrate ed uscite. La società milanese è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che sta cercando di lavorare sui propri principi di gioco.

Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore, ma la cosa certa è che lo stesso Radja Nainggolan non vede l’ora di vestire nuovamente la casacca del Cagliari per una nuova stagione entusiasmante in Sardegna. A breve l’affare potrebbe chiudersi definitivamente con le varie prospettive in atto.