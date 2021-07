Ipotesi a sorpresa per il calciomercato rossonero: un ex Juventus nel mirino del Milan, suggestione e scambio

Il Milan guarda al futuro e tra le priorità del club di via Aldo Rossi vi è un nuovo innesto in attacco. Diversi i nomi che sono stati associati alla squadra allenata da Stefano Pioli durante l’attuale sessione di calciomercato e, dalla Spagna, ne spunta uno decisamente intrigante per i colori rossoneri. Si tratta di Kingsley Coman, ex Juventus che al momento è in scadenza il 30 giugno 2023 con il Bayern Monaco. L’estate attuale può quindi essere il momento giusto per la cessione del talento francese che, secondo ‘Fichajes.net’, piace anche a Liverpool e Chelsea. Nei pensieri rossoneri la possibilità di uno scambio con Rafael Leao, valutato 30 milioni di euro. Il Bayern può vedere Coman per non meno di 50 milioni di euro, vista anche la buona stagione nonostante gli infortuni. Il talento transalpino era stato accostato anche ad un possibile ritorno alla Juventus, adesso l’ipotesi che lo ripoterebbe nuovamente in Italia può quindi essere a tinte rossonere.

Calciomercato Milan, idea Coman: la richiesta del Bayern

La risposta del Bayern sarebbe negativa per quanto riguarda il cartellino del talento portoghese: la società tedesca punterebbe, invece, Ante Rebic. L’esterno croato conosce benissimo la Bundesliga e non avrebbe problemi ad integrarsi al calcio dei bavaresi.

L’ex Fiorentina ha una valutazione di almeno 25 milioni: uno scenario che, dunque, può riportare Coman attraverso un sacrificio da parte della società di Elliott.

Situazione dunque in divenire, il ‘sogno’ Coman può accendere il mercato del Milan: l’ex bianconero la possibile suggestione per l’attacco di Pioli.