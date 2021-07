Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di primo piano: nuovo assalto in Germania

Il Milan vuole rinforzare ancora il reparto offensivo di Stefano Pioli. Dopo l’arrivo di Giroud e il ritorno di Brahim Diaz, ecco che la società rossonera è pronta per preparare nuovi assalti vincenti in vista della prossima stagione. Possibile nuova idea in Germania con il talentuoso giocatore messo nel mirino da Paolo Maldini: la trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. La dirigenza milanese è sempre molto attiva tra acquisti e cessioni eccellenti per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano.

Calciomercato Milan, Brandt il nome nuovo per i rossoneri

Come svelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ i rossoneri starebbero pensando all’esterno offensivo del Borussia Dortmund, Julian Brandt, classe 1996 protagonista negli anni passati anche con la maglia della Nazionale tedesca. Una pista percorribile visto che nelle ultime stagioni non ha giocato con costanza con la formazione giallonera. Ora con l’addio di Sancho potrebbe avere più spazio, ma il tedesco vorrebbe riconquistare un ruolo di primo piano con una big d’Europa.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Lazio, sempre alla ricerca di un esterno offensivo per nuovo regalo a Maurizio Sarri. Il Milan potrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 22. Nell’ultima stagione con i gialloneri ha collezionato 1985 minuti complessivamente con quattro gol e due assist vincenti.

Il Milan continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per arrivare a colpi di spessore in vista della prossima stagione. La compagine rossonera vorrebbe continuare il percorso di crescita dopo la qualificazione dopo anni in Champions League.