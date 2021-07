La Juventus potrebbe pianificare un colpo last minute che avrebbe del clamoroso: scambio per arrivare al bomber

La Juventus pianifica grandi colpi per la sua sessione di calciomercato estiva. Il mancato raggiungimento dello scudetto nella scorsa stagione e la Champions League raggiunta grazie ad un ‘regalo’ del Napoli hanno fatto ragionare la società che punta a migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Così nel mirino dei bianconeri per rinforzare la zona offensiva potrebbe essere finito Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ il prossimo anno vedrà scadere il contratto con il Torino, e per ora il rinnovo sembrerebbe non essere la prima soluzione per lui. Così la Juventus pensa a uno scambio last minute verso la fine del calciomercato.

Calciomercato Juventus, obiettivo Belotti: scambio con Bernardeschi

Nel calciomercato della Juventus potrebbe svilupparsi una trattativa clamorosa. Infatti i bianconeri continuerebbero a guardare con interesse ad Andrea Belotti, bomber del Torino che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto.

Per cercare di arrivare al ‘Gallo’ la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero come il bomber granata si è laureato campione d’Europa con l’Italia, e altra cosa che hanno in comune è la scadenza del contratto. Dunque questo potrebbe essere una soluzione last minute per entrambe le squadre che eviterebbero di perdere i due a zero.