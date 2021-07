Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato al termine della prima amichevole contro il Cesena: annuncio su Ronaldo e Dybala

Primo impegno sul campo per la Juventus dell’Allegri 2.0. I bianconeri hanno affrontati e sconfitto 3-1 il Cesena, con i gol nell’ordine di De Winter, McKennie e Soulé. Al termine dell’incontro, il vicepresidente della ‘Vecchia Signora’ Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky’: “Abbiamo sensazioni positive, stiamo lavorando molto. Nel primo tempo c’erano molti giovani, mischiati a qualche elemento più esperto. Siamo soddisfatti della prima uscita stagionale, miglioreremo un po’ alla volta”.

In seguito, il ceco si è soffermato anche sul futuro di Cristiano Ronaldo, ancora in bilico. “CR7 è convocato per lunedì 26 luglio: tornerà e resterà con noi“. Non ha dubbi Nedved, che vede l’asso portoghese ancora a Torino nella prossima stagione, nonostante le voci di calciomercato non si plachino attorno all’ex Real Madrid. Le sue parole, però, sono da prendere con le pinze, visto che Allegri non ritiene centrale nel progetto il campione di Madeira e, se dovesse arrivare la giusta proposta, entrambe le parti non disdegnerebbero la separazione. Certamente, al momento, non ci sono pretendenti concrete e ciò aumenta sensibilmente la probabilità di una permanenza.

Calciomercato Juventus, Nedved su Ronaldo e Dybala

Non solo Ronaldo. Nedved ha spiegato anche la situazione riguardante il rinnovo di Paulo Dybala: “Non è vero che eravamo freddi. Siamo in contatto con il suo procuratore (Jorge Antun ndr). Nei prossimi giorni arriverà a Torino e avremo un incontro“. A breve, quindi, potrebbe potrebbe arrivare la svolta definitiva per il futuro di Ronaldo e Dybala.