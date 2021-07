Inter che potrebbe sfruttare l’aiuto di Mino Raiola per piazzare il colpo sulla fascia: ma il procuratore pone una condizione

La priorità in casa Inter al momento continua a essere trovare un sostituto di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino dopo un anno in nerazzurro è stato venduto al PSG, ed ora servirebbe un rinforzo che possa raccogliere le redini. I due maggiori indiziati continuano ad essere Nahitan Nandez e Denzel Dumfries, ma per il secondo i nerazzurri potrebbero avere un’arma in più.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Scambio con Rugani!

Questa potrebbe essere rappresentata da Mino Raiola, agente dell’olandese che potrebbe aiutare a raggiungere un accordo con il PSV. Il club olandese chiede almeno 20 milioni, ma Raiola potrebbe aiutare l’Inter a raggiungere un accordo per la formula del prestito con diritto di riscatto. L’aiuto dell’agente però non sarebbe proprio gratuito, poiché in cambio chiederebbe un’importante cessione al club interista.

Calciomercato Inter, Raiola serve l’assist per Dumfries: ma vuole l’addio di de Vrij

La necessità di un nuovo esterno per la fascia destra potrebbe portare l’Inter a sacrificare uno degli uomini fondamentali della rosa di Simone Inzaghi, ovvero Stefan de Vrij. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe Denzel Dumfries, per il quale potrebbe servire l’aiuto di Mino Raiola, suo agente, per raggiungere l’accordo con il PSV.

Leggi anche >>> Calciomercato, scambio Juventus-Inter | Affare a sorpresa

Questo aiuto però potrebbe costare caro all’Inter. Infatti il procuratore in cambio potrebbe chiedere alla società nerazzurra la partenza di Stefan de Vrij, così da prendere una buona commissione sulla partenza dell’olandese. Dunque soluzione sulla fascia che si avvicina, ma con una condizione difficile da affrontare.