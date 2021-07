La Juventus valuta nuovi affare e spunta la possibilità di scambio a sorpresa con l’Inter: i dettagli del possibile colpo

La Juventus non ha effettuato grandi mosse di calciomercato fin qui. La società bianconera è attiva e valuta diversi colpi, ma non ha ancora ufficializzato nulla e nel frattempo studia diverse mosse da attuare. La priorità è il centrocampista ma si valutano anche operazioni sia in entrata che in uscita in ogni reparto.

Uno degli elementi che potrebbe salutare è sicuramente Mattia Perin, che potrebbe fare il vice Szczesny oppure approdare in una nuova squadra. Per questo è spuntata un’ipotesi di scambio con l’Inter per quanto riguarda i portieri: i nerazzurri otterrebbero Perin mentre ai bianconeri andrebbe Ionut Radu.

Calciomercato, scambio tra i pali per Juventus e Inter: Radu bianconero e Perin nerazzurro

Sia Radu che Perin sono le riserve nelle rispettive squadre, ma uno scambio potrebbe portare dei benefici a entrambe le società. Il valore dei calciatori si aggira sui 7-8 milioni di euro, per cui si genererebbe anche una plusvalenza. Per Mattia Perin, poi, ci sarebbe anche la possibilità di provare a giocarsi il posto da titolare con Samir Handanovic, visto che il classe 1992 vorrebbe maggiore minutaggio.

Ionut Radu arriva da una stagione difficile in nerazzurro, nella quale ha disputato soltanto due presenze tra campionato e coppe e ha subito una sola rete. Perin invece è stato il titolare del Genoa, con la quale è sceso in campo 32 volte in stagione e ha subito in totale 44 reti.

Juventus e Inter hanno effettuato pochi movimenti in entrata fin qui ma potrebbero tentare lo scambio tra portieri.