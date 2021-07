Calciomercato Juventus, sfida all'Inter per Correa | Proposto lo scambio

La Juventus starebbe sfidando l’Inter per Joaquin Correa, trequartista che la Lazio ha ormai messo in uscita

L’Inter si è mossa per Joaquin Correa, trequartista che la Lazio potrebbe vendere per finanziare il proprio mercato in entrata. Tuttavia, come riferito da ‘Calciomercato.it’, Lotito dopo lo sgarbo legato a Simone Inzaghi non vorrebbe cedere l’argentino ai nerazzurri. E, dunque, il suo agente dovrà per forza di cose sondare altre piste. Una di queste porta alla Juventus, che sfiderebbe l’ex Marotta per acquistare Correa. Tuttavia, proporrebbe anche una contropartita per abbassare le pretese della Lazio.

Juventus, sfida all’Inter: Rugani per Correa

La Lazio valuta Correa sui 35 milioni di euro. La Juventus inizia a sondare la fattibilità dell’operazione, e proporrebbe il cartellino di Daniele Rugani per diminuire il costo cash della trattativa. Il difensore centrale italiano, che è stato in prestito al Rennes e al Cagliari nell’ultima stagione, è valutato sui 12 milioni di euro. Ha anche già giocato con Sarri già ai tempi di Empoli e potrebbe essere una soluzione valida visto che conosce gli schemi del tecnico. In più, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.