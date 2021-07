La Juventus attende Cristiano Ronaldo a Torino: previsto il suo arrivo tra domenica e lunedì e dalla sua scelta dipenderà il mercato del club

In casa Juventus si avvicina il momento cruciale della vicenda legata a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha ancora deciso il suo futuro, anche se più passa il tempo, più si ha la sensazione che CR7 possa decidere di rispettare il suo contratto e rimanere a Torino per un’altra stagione. Il suo ingaggio non permette ad altre società di tentare l’assalto decisivo e la situazione sembra essere in una fase di stallo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il cinque volta pallone d’Oro è atteso a Torino tra domenica e lunedì, quando comunicherà la sua decisione. Dalla sua scelta dipende il futuro prossimo dei bianconeri e ovviamente il mercato in entrata.

Calciomercato Juventus, Ronaldo pronto a decidere: le opzioni

Con la permanenza di Ronaldo ci sarebbero poche risorse a disposizione da investire sul mercato. Qualora decidesse di partite, invece, si aprirebbe un nuovo scenario e sarebbe immediato l’assalto ad un nuovo attaccante. Il fenomeno portoghese sembra intenzionato a lasciare la ‘Vecchia Signora, ma l’unico club in grado di poter sostenere le spese legate al suo cartellino e all’ingaggio sarebbe il Psg che, però, deve fare i conti con la situazione legata a Kylian Mbappé.

Dal francese potrebbe dipendere anche il futuro di Cristiano Ronaldo e di conseguenza potrebbe cambiare anche quello di Mauro Icardi che potrebbe diventare il primo candidato a sostituire CR7. Intrecci di attaccanti che continuano a scaldare il calciomercato estivo.