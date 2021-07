Il Milan di Stefano Pioli potrebbe seguire con attenzione la situazione legata al futuro di Enis Bardhi, trequartista del Levante, club spagnolo: le ultime di calciomercato

Manca sempre meno all’inizio del campionato italiano di Serie A. Dopo la conclusione del torneo con la vittoria dell’Inter di Antonio Conte ed il piazzamento al secondo posto del Milan di Stefano Pioli, molte cose sono cambiate a livello tecnico ai vertici del nostro calcio. I nerazzurri, dopo il trionfo in campionato, hanno cambiato allenatore passando dal leccese a Simone Inzaghi, precedentemente alla Lazio di Claudio Lotito. I rossoneri hanno invece mantenuto la linea della continuità e, nonostante le partenze a zero di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, vogliono confermare una rosa di altissimo livello per affrontare la prossima fase a gironi di Champions League.

La partenza del portiere italiano, approdato al nuovo PSG di Mauricio Pochettino, è stata colmata dall’arrivo di Mike Maignan, campione di Francia con il Lille, mentre non è stato ancora trovato il vero rimpiazzo di Hakan Calhanoglu, ma attenzione ad un nome dalla Spagna per questa finestra di calciomercato: stiamo parlando di Enis Bardhi, numero dieci protagonista ad Euro 2020 con la nazionale della Macedonia.

Calciomercato Milan, spunta il nome di Bardhi | I dettagli

Originario di Skopje, Enis Bardhi è un classe 1995 ed è stato uno dei talenti più in mostra della rivelazione Macedonia che è riuscita ad approdare ad Euro 2020. Il giocatore è di proprietà del Levante, club spagnolo, con il quale ha collezionato 26 presenze in campionato mettendo a segno una rete e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra.

Bardhi ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 15 milioni di euro ed il suo contratto è in scadenza nel 2022, ciò potrebbe portare il Levante a fare magari qualche passo indietro sul prezzo del giocatore macedone, che rischia di perdere a zero al termine della prossima stagione.