La Juventus continua ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato: possibile beffa per il big che vuole solo la Spagna

Saranno giorni intensi in casa Juventus sul fronte calciomercato. Il club bianconero vorrebbe regalare i primi colpi a Massimiliano Allegri, che è tornato al lavoro alla Continassa da circa una settimana. Finora sono stati tanti i profili monitorati dalla dirigenza torinese per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese, voglioso di nuovi trionfi alla guida della Juventus. Tanti big nel mirino, ma potrebbe arrivare una nuova beffa per quanto riguarda il top player.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, richiesta folle | È rottura col Bayern!

Calciomercato Juventus, Griezmann verso la permanenza in Liga

Come svelato dalla celebre trasmissione spagnolo “El Chiringuito TV” sarà una settimana decisiva per conoscere il futuro di Antoine Griezmann. Il talentuoso giocatore francese, reduce da un Europeo deludente, non sta attraversando un ottimo periodo di forma con la casacca del Barcellona. Già in passato le voci per un possibile addio si erano fatte sempre più frequenti, ma finora non c’è stato mai l’addio che potrebbe arrivare proprio in estate.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, 100 milioni per Chiesa | La posizione dei bianconeri

La sua voglia è quella di continuare la sua avventura con un top club spagnolo senza lasciare la Liga. La Juventus ci ha provato già in passato, ma finora non c’è stata mai l’opportunità vincente. In settimana si conoscerà con certezza la squadra del futuro con il Barcellona che cercherà di sistemare una volta per tutte la situazione.

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato virando così su altri obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera dovrà così arrivare a top player in grado di esaltare la compagine guidata da Massimiliano Allegri. Griezmann vuole restare in Spagna con l’Atletico Madrid sempre spettatore interessato.