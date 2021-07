Il Milan pensa al maxi-scambio con il Barcellona per arrivare al big: ecco tutti i dettagli

Il Milan non intende fermarsi a Olivier Giroud e continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, cercando di sfruttare le occasioni che questa finestra di mercato offrirà. Con il ritorno in Champions League, la squadra di Stefano Pioli ha bisogno di completarsi in alcuni reparti e di snellire in altri. Sono tanti, infatti, anche i giocatori con le valige in mano, pronti a conoscere la loro prossima destinazione. Uno di questi è Alessio Romagnoli che nel corso della scorsa stagione è stato sovrastato da Tomori e adesso non è una prima scelta dell’allenatore. Il suo agente, Mino Raiola, preme per il trasferimento del suo assistito e la squadra più in corsa continua ad essere il Barcellona.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, nuovo nome per la trequarti | Ipotesi dalla Germania!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio per Pogba | Offerta allo United

Calciomercato Milan, Romagnoli e Leao per Coutinho

Il Milan ha aperto alla cessione di Romagnoli per cercare di non perderlo a costo zero successivamente e chiede 15 milioni di euro per lasciarlo andare. Con il Barcellona, però, potrebbe aprirsi uno scenario che comprende altri due giocatori. I rossoneri corteggiano da tempo Philippe Coutinho, ai margini del progetto blaugrana, i catalani, invece, potrebbero essere stuzzicati dalla proposta di Jorge Mendes di puntare sul suo assistito, Rafael Leao, Quest’ultimo ha deluso le attese, nonostante un ottimo inizio di stagione con il Milan e adesso Paolo Maldini non è certo di continuare a puntare su di lui.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Pjanic sì, ma con una sola strada

Il Milan potrebbe tentare il maxi-scambio con il Barcellona, inserendo sia Romagnoli (valutato 15 milioni di euro), che Leao che ha una valutazione di 35 milioni di euro. Un totale di 50 milioni, la cifra fissata dai catalani per il sacrificio di Coutinho che avrebbe la possibilità di tornare in Italia.