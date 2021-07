Possibile scambio in Serie A tra Atalanta e Fiorentina che manderebbe fuorigioco Juventus e Milan

In Serie A sono tante le operazioni di mercato già andate in porto e tante sono anche le situazioni in ballo, pronte a cambiare in poco tempo. La Juventus è a caccia di un difensore e in Serie A il nome più caldo è quello di Nikola Milenkovic, serbo classe ’97 della Fiorentina, sempre più vicino al grande salto in una big. A beffare i bianconeri, però, potrebbe essere l’Atalanta di Gasperini che è sulle tracce del difensore serbo visto l’interesse del Tottenham per il perno della difesa bergamasca, Cristian Romero, che potrebbe seguire Gollini. Nell’affare tra Atalanta e Fiorentina potrebbe rientrare anche Josip Ilicic che tornerebbe a Firenze distanza di 4 anni dall’ultima volta.

Calciomercato, Milan e Juventus battute | Ilicic per Milenkovic

Il talento sloveno ha perso continuità durante questa stagione a Bergamo, anche a causa dei problemi con Gasperini e potrebbe decidere di rimettersi in gioco con la Viola che è pronta a cominciare un nuovo ciclo con Vincenzo Italiano, anche se è forte il pressing del Milan che cercai un trequartista tecnico per alzare il livello della rosa e colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. L’affare tra Atalanta e Fiorentina porterebbe Ilicic e 10 milioni di euro nelle casse della Viola in cambio di Milenkovic che diventerebbe il sostituto di Romero.

Molto dipenderà proprio dal futuro del difensore argentino, fresco di vittoria della Copa America con l’Albiceleste. La Juventus rischia di perdere terreno nell’avvicinamento a Milenkovic, il Milan rischia di perdere il treno per Ilicic che, però, accetterebbe volentieri di trasferirsi a Milano per vestire la maglia rossonera. Lo scambio tra Fiorentina e Atalanta è possibile e rischia di rovinare i piani di bianconeri e rossoneri.