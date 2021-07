Il calciomercato dell’Inter passerà da un nuovo rinforzo in attacco: in prestito dalla big di Serie A

Un’estate fatta di diversi cambiamenti, quella che l’Inter sta vivendo con il neo tecnico Simone Inzaghi che ha ereditato da Conte la panchina dei campioni d’Italia. Rientrerà sicuramente nel 3-5-2 dell’ex tecnico della Lazio anche Hakan Calhanoglu, svincolatosi dal Milan e tra i futuri protagonisti dell’imminente nuova stagione in nerazzurro. La società di Steven Zhang non intende però fermarsi e torna quindi a pensare con decisione anche ad un nuovo attaccante, con i fari puntati in Serie A. Nel mirino rimane Andrea Petagna. Il bomber ex Milan e di proprietà del Napoli, è in scadenza il 30 giugno 2024 con la società campana. La punta triestina viene considerata il perfetto, a costi contenuti, vice Lukaku. Dopo aver collezionato 36 presenze con 5 reti e 3 assist nell’ultimo anno con la maglia del Napoli, per il centravanti rimane vivo l’interesse nerazzurro. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ l’attaccante del Napoli, nei piani della dirigenza meneghina, potrebbe approdare in prestito ed al massimo con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, idea Petagna: la risposta del Napoli

Una situazione che, tuttavia, non accontenterebbe le richieste del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis non intende cedere la punta, tantomeno in prestito, nell’attuale sessione di calciomercato.

Una doccia fredda, dunque, per la società meneghina che dovrà verosimilmente guardare altrove per l’approdo di un nuovo bomber alla corte di Simone Inzaghi che affianchi Lukaku e Lautaro.

Il Napoli fa muro, niente addio in prestito: Andrea Petagna piace all’Inter ma è al momento lontano dall’addio ai partenopei.