Calciomercato Inter, vice Lukaku | Scambio col Napoli: lo vuole Spalletti!

Calciomercato Inter: ipotesi di scambio col Napoli dell’ex Spalletti per il vice Lukaku. Ecco la richiesta dell’allenatore azzurro. Tutte le cifre e i dettagli

C’è anche un vice Lukaku tra le esigenze dell’Inter campione d’Italia in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro è alla ricerca di un nuovo attaccante per Simone Inzaghi che con i tanti impegni faccia rifiatare il belga. In questo senso, nelle ultime ore si è anche parlato di Andrea Petagna. A riportarlo è il ‘Corriere dello Sport’: il centravanti del Napoli ha caratteristiche simili all’ex Manchester United, piede mancino compreso, ed accetterebbe di buon grado il ruolo di riserva. Il 26enne è finito sul taccuino di Marotta e Ausilio e potrebbe arrivare a Milano anche attraverso uno scambio. Ecco il possibile affare con il Napoli di De Laurentiis e la richiesta di Spalletti: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, l’ipotesi di scambio con il Napoli di Spalletti | Cifre e dettagli

Petagna è in scadenza di contratto nel 2024 ed è stato pagato dal Napoli circa 16 milioni di euro per prelevarlo dalla SPAL. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Alla luce della difficile situazione economica, che sta imponendo ai nerazzurri delle cessioni, l’Inter potrebbe così proporre uno scambio a De Laurentiis. Un profilo che potrebbe fare al caso degli azzurri è quello di Ivan Perisic, proprio su richiesta di Luciano Spalletti. L’esterno croato è stato uno dei titolari del tecnico toscano sulla panchina nerazzurra ed è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, nel 2022.

La sua valutazione non supera i 6-7 milioni di euro. Tuttavia, resterebbe da superare l’ostacolo ingaggio: l’ex Bayern Monaco percepisce circa 5 milioni netti l’anno, cifra che il club azzurro non è disposto ad offrire. L’affare appare dunque in salita e complicato. Occhi puntati, però, anche sull’asse Milano-Napoli per il possibile scambio Petagna-Perisic.