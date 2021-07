L’Inter continua a lavorare sul futuro e spunta una nuova occasione per rinforzare il centrocampo: colpo dal Barcellona

L’Inter non ha ancora effettuato troppi movimenti in questo calciomercato ma continua a valutare le possibile mosse da attuare sia in uscita che in entrata. Nel mirino della società nerazzurra, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, ci sarebbe finito anche il centrocampista Miralem Pjanic, che resta comunque nel mirino della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti e rilancio | Stella dalla Premier: 55 milioni!

Il bosniaco è ormai finito nella lista dei partenti del Barcellona visto che nell’ultima annata ha deluso all’inizio e in seguito ha avuto sempre meno minuti a disposizione. Ora vuole trovare una nuova squadra in cui diventare un protagonista e la Serie A potrebbe essere sicuramente una destinazione gradita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo assalto in Germania | Colpo in attacco!

Calciomercato Inter, idea Pjanic a parametro zero se va via Vidal

Pjanic vorrebbe la Juventus ma i bianconeri non stanno affondando il colpo per via dell’altro ingaggio percepito dal bosniaco (7 milioni all’anno), anche se lui stesso sarebbe disposto a ridurselo pur di trovare una nuova squadra. Il Barcellona sarebbe disposto anche a darlo gratis in Serie A e l’Inter potrebbe tentare il colpaccio nelle prossime settimane, ma ad una condizione: può arrivare in caso di addio di Arturo Vidal anche lui a parametro zero. Il cileno è ormai in uscita e liberarsi del suo ingaggio permetterebbe anche colpi come Pjanic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 100 milioni dal Liverpool | Scambio provocatorio

L’Inter dunque vuole rinforzare il proprio centrocampo e l’ex Juventus può diventare un obiettivo concreto nel caso in cui dovesse liberarsi il posto per lui.