L’Inter è sempre alla ricerca di esterni da acquistare in questa sessione di calciomercato. Grazie a uno scambio potrebbe arrivare un giocatore che piace anche alla Roma.

Beppe Marotta ha parlato di un lavoro sul calciomercato che l’Inter deve portare avanti valutando le occasioni favorevoli che si presentano. Sicuramente i nerazzurri devono rinforzarsi sulle fasce, dopo le partenze di Hakimi che operava sulla destra e di Ashley Young, impegnato sulla mancina. Un’occasione si starebbe presentando proprio in queste ore per arrivare a un calciatore che gioca in un club di Bundesliga. Per portare il giocatore in nerazzurro, i dirigenti potrebbero inserire Valentino Lazaro come contropartita.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Scambio in Serie A!

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Inter, Paratici all’assalto | Doppio ‘scippo’ a Marotta

Lazaro nello scambio che porta a Kostic | L’Inter prova l’affondo

La pista tedesca conduce direttamente a Francoforte, dove nell’Eintracht milita Filip Kostic. Il serbo, 28 anni, è un obiettivo dell’Inter da tempo e, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i rossoneri di Germania sarebbero intenzionati ad avallare il trasferimento se i nerazzurri mettessero sul piatto il cartellino di Lazaro. Il tecnico dell’Eintracht, Oliver Glasner, è austriaco e accetterebbe di buon grado di allenare il suo connazionale.

L’Inter, dal canto suo, dall’operazione ricaverebbe un ottimo giocatore da schierare titolare nel 3-5-2 di Inzaghi e riuscirebbe a liberarsi di un esubero. Inoltre, i dirigenti potrebbero fare così uno sgambetto all’ex tecnico Jose Mourinho, che vorrebbe portare Kostic alla Roma.