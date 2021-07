Paratici e il Tottenham pronti a fare spesa in Italia e non solo. L’Inter rischia di essere una delle ‘vittime’

Fermatosi il PSG, almeno per il momento, la protagonista del calciomercato adesso è il Tottenham. Ancor prima di vendere Harry Kane al Manchester City, con il ‘Sun’ che parla di accordo sui 185 milioni di euro, gli ‘Spurs’ hanno piazzato o quasi due-tre colpi: da Gil del Siviglia a Romero dell’Atalanta, e non finisce qui… Un’altra delle ‘vittime’ dello scatenato Paratici potrebbe essere l’Inter del suo ex ‘mentore’ e ora nemico Marotta.

Vista la certa uscita di Aurier, l’ex dirigente della Juventus punta a prendere anche un terzino destro di grande spinta. Un nome che può fare al caso dei londinesi è quello di Dumfries, reduce da un ottimo Euro2020. L’olandese in forza al Psv è rappresentato da Mino Raiola e, soprattutto, è uno degli obiettivi più sensibili dell’Inter per il post Hakimi. Il club di Eindhoven lo valuta non meno di 20 milioni di euro.

Lo ‘scippo’ di Paratici ai nerazzurri, a Marotta, potrebbe però essere doppio considerato che si parla di un assalto del primo a Marcelo Brozovic. Il croato è un vecchio pallino dell’ex bianconero e l’Inter, considerato che ci sono grosse difficoltà per il rinnovo (chiede ingaggio di 6 milioni) del contratto in scadenza fra meno di un anno, potrebbe essere costretta a cederlo qualora arrivasse un’offerta congrua, sui 35-40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Brozovic a zero: occhio alla Juventus

Brozovic a zero, ragionando quindi in ottica giugno 2022, farebbe gola a tantissimi club, in modo particolare alla Juventus. Come Paratici, infatti, anche Allegri apprezza molto il classe ’92 che Inzaghi considera centrale nel suo progetto tecnico.

A.R.