Novità importanti in ottica calciomercato Roma per quanto riguarda il terzino sinistro. Cucurella piace a Mourinho, ma l’affare è in salita

Il grave infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale non solo ha impedito a Leonardo Spinazzola di giocare le ultime partite di Euro 2020, ma costringerà altresì la Roma a tornare sul mercato per prendere un altro terzino sinistro. Nella conferenza stampa di presentazione, infatti, lo stesso José Mourinho ha fatto intendere a Tiago Pinto che ha bisogno di un rinforzo su quella fascia e che non potrà puntare soltanto sul giovane Calafiori per tutta la prima parte della stagione. Il club capitolino sta vagliando le alternative e, tra i nomi finiti sul taccuino dei giallorossi, figura anche quello di Marc Cucurella.

Il 22enne esterno spagnolo sarebbe una richiesta dello ‘Special One’, ma secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, la trattativa si presenta difficilissima. Forte dell’interessamento di altre società spagnole e inglesi, il Getafe, proprietario del suo cartellino, vuole il pagamento dell’intera clausola di rescissione da 18 milioni di euro. La Roma, invece, non ha intenzione di stanziare una cifra importante per quel ruolo considerato il ritorno di ‘Spina’ verso gennaio. Insomma, le parti sono al momento molto lontane.



Maurizio Russo