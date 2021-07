Il Milan è alla ricerca di rinforzi di valore sul calciomercato e deve ancora sciogliere il nodo del rinnovo di Kessie. Per il giocatore ora si muove il Manchester United.

Gli addi a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu bruciano ancora. Il Milan si sta quindi concentrando sul rinnovo di Franck Kessie mentre cerca di lavorare contemporaneamente sul calciomercato in entrata. I dirigenti vogliono evitare che con l’ivoriano si possa ripresentare lo stesso scenario il prossimo anno e vogliono chiudere la partita il prima possibile. A insidiare la buona riuscita dell’operazione sono molti i club, soprattutto di Premier League, che si vorrebbero assicurare le prestazioni del 24enne ex atalantino. Ultimo in ordine di tempo a piombare sul giocatore, sarebbe il Manchester United, che deve rinforzare la mediana in vista del prossimo campionato ed è alle prese con il difficile rinnovo di Paul Pogba.

Van de Beek inserito nella trattativa | Milan scettico

I ‘Red Devils’ sarebbero intenzionati a inserire nella trattativa il trequartista olandese Donny Van de Beek, arrivato due stagioni fa in Inghilterra, senza mantenere le aspettative. I dirigenti dello United farebbero sul serio e sarebbero disposti a offrire un quadriennale da 7-8 milioni di euro l’anno. Cifra che al momento il Mialn non sarebbe disposta a mettere sul piatto, fermandosi a una proposta intorno ai 6 milioni.

Nel mirino di Inter e Juve, Van de Beek potrebbe rivelarsi un valido sostituto di Calhanoglu e all’Ajax aveva fatto vedere numeri assolutamente da gran giocatore. La valutazione del cartellino dei due giocatori si aggira intorno ai 35 milioni di euro e quindi si potrebbe perfezionare uno scambio alla pari. Prendere una contropartita interessante come il ventiquattrenne olandese, potrebbe in qualsiasi caso essere meglio di perdere Kessie a zero. Ma i dirigenti rossoneri sarebbero convinti di riuscire a strappare il si dell’ivoriano per il rinnovo e sarebbero quindi intenzionati a declinare l’offerta dello United.