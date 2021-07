L’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di un esterno destro per rinforzare la rosa dopo la partenza di Hakimi: spunta il nome di Mazraoui, laterale dell’Ajax

Si infiamma il calciomercato della nuova Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal trionfo in amichevole contro la Pro Vercelli, hanno registrato anche il primo sigillo di Hakan Calhanoglu, trequartista turco arrivato a parametro zero dopo non aver rinnovato con il Milan di Stefano Pioli. Serve però un esterno destro alla Beneamata. Achraf Hakimi infatti, forse il miglior interprete del ruolo in Europa, è stato ceduto al PSG di Mauricio Pochettino e l’Inter, vista la complicata situazione economica, per il nome del sostituto non ha grandi possibilità dal punto di vista della potenza contrattuale.

Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Nahitan Nandez. Il jolly del Cagliari di Leonardo Semplici è il profilo in pole position per ricoprire il ruolo di esterno destro nel nuovo 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma attenzione alle possibili alternative low cost. Fra queste potrebbe spuntare anche il nome di Noussair Mazraoui, laterale difensivo destro dell’Ajax.

Leggi anche >>> Calciomercato Juve, possibile affare last minute | Scambio col Milan!

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, Dybala bacchettato | “Chiesa vale di più”

Calciomercato Inter, spunta Mazraoui | I dettagli

Mazraoui potrebbe essere un’occasione di calciomercato per l’Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore marocchino, di proprietà dell’Ajax, ha una valutazione di circa 17 milioni di euro e possiede anche il passaporto comunitario vista la doppia nazionalità olandese. Classe 1997, il giocatore dei Lancieri è stato uno dei protagonisti della grande cavalcata in Champions della squadra di Ten Hag fino alla semifinale nella stagione 2018/2019.

Mazraoui è in scadenza di contratto nel 2022 con l’Ajax e ciò potrebbe portare l’Inter a tirare il prezzo sul cartellino del giocatore, già di base non particolarmente alto. Gli unici dubbi sono legati all’adattabilità del giocatore al ruolo di quinto di centrocampo, Mazraoui ha infatti sempre agito nella posizione di terzino destro, più arretrato.