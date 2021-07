L’Inter cerca rinforzi e guarda a un talento della Serie A che ha sorpreso tutti a Euro 2020: scambio con Sensi

La nuova stagione è ormai iniziata per i calciatori dell’Inter, che stanno affrontando la preparazione atletica in vista dell’inizio della Serie A. Nel frattempo la concentrazione della dirigenza è massima sul calciomercato estivo, dove si cercano rinforzi che possano migliorare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i nerazzurri avrebbero puntato il mirino su un calciatore che ha sorpreso molto a Euro 2020, ovvero Matteo Pessina.

Il trequartista classe 1997 dell’Atalanta ha segnato due gol in quattro apparizioni nella competizione vinta dall’Italia, e ha mostrato una capacità d’inserimento molto importante. L’assalto dell’Inter però sembrerebbe non avvenire nell’immediato, bensì i nerazzurri potrebbero pensare di far partire la trattativa nella prossima sessione estiva. Al momento l’Atalanta valuterebbe il cartellino di Pessina circa 30 milioni di euro, prezzo che però l’Inter potrebbe cercare di ammortizzare inserendo una contropartita. Il profilo sacrificabile potrebbe essere quello di Stefano Sensi.

Calciomercato Inter, Pessina l’obiettivo per il prossimo anno: Sensi sacrificato

Una stagione da incorniciare quella disputata da Matteo Pessina nello scorso anno calcistico. Infatti il trequartista dell’Atalanta ha collezionato 40 presenze con la ‘Dea’ mettendo a segno 4 gol e due assist, oltre alle quattro presenze condite da due gol con l’Italia a Euro 2020, dove si è laureato campione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter, che però aspetterebbe la prossima stagione per far partire l’assalto. I 30 milioni chiesti dall’Atalanta potrebbero essere ammortizzati da Stefano Sensi, che potrebbe essere inserito nella trattativa. 20 milioni sarebbe il valore attuale dell’ex Sassuolo, che lascerebbero solamente una distanza di circa 10 milioni tra le due valutazioni. Dunque un anno per entrambi i calciatori, che vorranno convincere l’Inter di essere all’altezza del posto in squadra.