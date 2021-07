Grandi manovre in vista in casa Juventus per il possibile erede di Cristiano Ronaldo: ecco il piano bianconero

Un nodo da risolvere il prima possibile quello che riguarda il destino di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, a 36 anni ed in scadenza tra meno di un anno con la ‘Vecchia Signora’, può già lasciare il calcio italiano. Per il calciomercato bianconero sarà dunque cruciale la decisione della punta ex Real, con la Juventus che starebbe già tracciando l’identikit dell’erede del cinque volte Pallone d’Oro. Il Barcellona avrebbe deciso ufficialmente di fare a meno di uno dei suoi gioielli, con l’idea di cederlo già nelle prossime settimane. Si tratta di Antoine Griezmann, accostato con decisione negli ultimi mesi, in Serie A, proprio alla Juventus (ma anche all’Inter) e che non continuerà a giocare per la squadra di Koeman. Secondo il quotidiano iberico ‘Sport’, il Barcellona sarebbe convinto che, in caso di addio di Ronaldo, la Juventus si fionderebbe proprio su Griezmann. Spunta il piano di mercato: Griezmann alla corte di Allegri, nonostante le insistenti voci sul ritorno all’Atletico Madrid: ecco come.

Calciomercato Juventus, colpo Griezmann: ecco come

Per Ronaldo rimane aperta la pista PSG visto il possibile addio di Mbappè e quindi ‘Le Petite Diable’ sarebbe il profilo ideale per occupare (anche economicamente) il ruolo di stella al posto di CR7. Il Barcellona si è convinto a procedere con la cessione, anche in prestito pur di alleggerire il monte ingaggi (il francese in Catalogna guadagna 21 milioni netti all’anno).

I discorsi per un addio a titolo definitivo verrebbero dunque rimandati all’estate prossima, quando anche dal punto di vista economico, la Juventus potrebbe muoversi con meno difficoltà. Un piano che la società di Agnelli potrebbe assecondare ben volentieri ma tutto o quasi dipenderà da Ronaldo.

Se CR7 deciderà per l’addio immediato, il nome di Griezmann diventerà sempre più caldo per l’attacco di Massimiliano Allegri.