Nuovi intrecci di calciomercato tra Juventus e Milan: assalto a centrocampo con il duello con i rossoneri, ecco la strategia

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a centrocampisti di livello assoluto. Non solo Pjanic e Locatelli nel mirino come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, ma ci sarebbero nuove idee per Massimiliano Allegri. Duello in Serie A con il Milan con un intreccio suggestivo per l’ex giocatore del Napoli, pronto a sbarcare subito in Italia.

Calciomercato Juventus, assalto a Bakayoko: intrigo con il Milan

Come svelato dall’edizione odierna di TuttoSport, la società bianconera avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese, di proprietà del Chelsea, Tiemoué Bakayoko, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Napoli sotto la gestione Rino Gattuso. C’è anche il Milan forte su di lui con il 26enne pronto a sbarcare nuovamente in Serie A. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa visto che ha vestito nelle scorse stagioni anche la casacca rossonera.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con le strategie ben chiare da parte della Juventus, che vuole regalare i primi colpi in entrata a Massimiliano Allegri. Novità importanti per il fronte calciomercato da parte della compagine bianconera che continuerà a lavorare in maniera costante tra acquisti e cessioni da urlo per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese.

La Juventus proverà così a prendere anche alternative giuste per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’obiettivo dell’allenatore livornese è quello di far ritornare entusiasmo in casa bianconera dopo le delusioni delle ultime stagioni.