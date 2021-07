Calciomercato Juventus, scambio per Damsgaard | La Roma ci prova

La Juventus vorrebbe acquistare Damsgaard, ma anche la Roma è interessata al giocatore e vorrebbe piazzare lo scambio

La Juventus sta provando a liberarsi degli esuberi e uno di questi sembra essere Federico Bernardeschi, nonostante il buon Euro 2020. Il club bianconero vorrebbe proporlo alla Sampdoria per Damsgaard, ma oggi è arrivata la smentita del club blucerchiato sulle colonne del ‘Secolo XIX’. La Samp infatti non è interessata all’esterno ex Fiorentina. E poi c’è la dirigenza della Roma sta lavorando per garantire a José Mourinho una squadra più completa possibile. L’obiettivo è quello di rinforzare le fasce offensive per il 4-2-3-1 del tecnico portoghese.

Tanti sono i profili valutati da Tiago Pinto, uno di questi è proprio Damsgaard, danese che ha disputato un grande Europeo: memorabile il suo gol all’Inghilterra nella semifinale di Wembley. E per abbassare la pretese di Ferrero i giallorossi vorrebbero mettere in piedi un super scambio, anche per liberarsi dei vari esuberi.

Juventus, la Roma soffia Damsgaard con lo scambio

La Roma per mettere le mani su Damsgaard, vorrebbe proporre alla Sampdoria uno scambio con Pedro e Diawara. Lo spagnolo sarebbe in prestito, con i giallorossi che contribuirebbero a pagare parte dell’ingaggio. Mentre il mediano cerca una nuova squadra che gli garantisca più spazio. Oltre ai due giocatori, verrebbe aggiunto anche un conguaglio economico per raggiungere i 30-35 milioni di euro chiesti la Sampdoria.