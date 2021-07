Intreccio suggestivo di calciomercato con il trasferimento di Harry Kane al Manchester City: idea clamorosa per il sostituto

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. L’attaccante del Tottenham e simbolo della Nazionale inglese, Harry Kane, sarebbe ad un passo dal trasferimento al Manchester City con il super colpo dell’estate sulla base di circa 190 milioni di euro. Un acquisto da urlo per il top club inglese, voglioso di trionfare in Champions League dopo l’ultima finale persa contro il Chelsea. Un’idea già nata nei mesi scorsi e che si sta concretizzando proprio in queste ore. Così lo stesso Fabio Paratici starebbe pensando ad un sostituto importante dell’attaccante inglese.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, ha chiesto la cessione: ‘pericolo’ per Juve e Serie A

Calciomercato Juventus, Icardi per il post Kane: l’idea di Paratici

Così il Tottenham subito si è fiondato al lavoro per trovare il sostituto all’altezza di Kane. L’idea di Paratici, ex dirigente della Juventus, sarebbe quella dell’attaccante argentino del PSG, Mauro Icardi, che è stato messo nel mirino anche dalla compagine bianconera nelle ultime sessioni di mercato per incrementare il tasso tecnico del reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rottura sul contratto | Addio e assist sul mercato

Colpi importanti in vista della prossima stagione con un intreccio suggestivo tra Inghilterra, Francia e Italia. Da sempre Icardi è stato un pallino di Paratici, che intende concludere l’affare subito dopo la cessione di Kane al Manchester City. In questa stagione il centravanti argentino ha dovuto fare i conti con vari infortuni arrivando a collezionare soltanto 13 gol complessivamente con sei assist vincenti ai propri compagni. Ora il suo futuro potrebbe essere altrove con il Tottenham pronto a sferrare l’assalto decisivo all’attaccante sudamericano.

Infine, lo stesso Icardi è stato deluso per la mancata convocazione in Copa America: l’ex centravanti dell’Inter vuole mettersi in mostra per tornare a brillare con gol ed assist decisivi. Il Tottenham ci pensa dopo il possibile addio a Kane.