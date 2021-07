In merito al futuro di Chiellini è intervenuto l’agente Davide Lippi che ha rivelato un retroscena

Giorgio Chiellini si è regalato, finalmente, anche il trionfo con la Nazionale. Un tassello che gli mancava e che lui stesso ha sempre dichiarato di rincorrere. E’ diventato campione d’Europa da capitano a 36 anni, riuscendo a comandare la difesa come solo lui sa fare. Adesso c’è curiosità in merito al suo futuro da calciatore. ‘La Stampa’ questa mattina riporta le dichiarazioni rilasciate da Davide Lippi, agente del difensore campione d’Europa, a ‘Radio Radio’ sul futuro del suo assistito, sopratutto in merito al rinnovo o alla possibilità di concludere la carriera altrove. Ecco le dichiarazioni del suo agente, anche in merito ad un possibile interesse della Fiorentina:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Kane al City | Paratici pensa al top player

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, l’esubero regala l’erede di Chiellini | I dettagli

“Se Giorgio non rimarrà a Torino andrà all’estero. Non accetterà nessuna proposta da squadre italiane anche se la Fiorentina ha provato a sondare il terreno”. Il rinnovo del capitano della Nazionale con i bianconeri sembra essere comunque molto vicino.