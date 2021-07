La Juventus pianifica il mercato, ma deve fare i conti con un possibile obiettivo che rischia di sfumare: arriva l’indizio sui social

La Juventus lavora sul mercato per cercare di accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. La situazione Cristiano Ronaldo ha bloccato le trattative, ma la società è consapevole che la rosa sia da rinforzare. Tra i reparti da rinnovare c’è l’attacco: il riscatto di Morata non è sufficiente per dare tranquillità al mister, ma un obiettivo della dirigenza rischia già di saltare definitivamente.

Il riferimento è ad Antoine Griezmann, giocatore che piace molto alla Juventus, e considerato in uscita dal Barcellona. Protagonista di un Europeo anonimo con la Francia, chiuso senza marcature, il calciatore ha faticato anche nel club a far rivedere il talento mostrato all’Atletico Madrid. Griezmann è riuscito comunque a garantire 13 gol e 8 assist in ‘Liga’. Il suo futuro è ancora in bilico.

Il francese vorrebbe giocarsi le sue chance con il Barcellona, tanto che l’agente – nonché sorella – del calciatore si trova in città per parlare della situazione con la dirigenza. In ballo c’è anche un ritorno all’Atletico Madrid, ma Griezmann vuole la Catalogna. A portare su questa strada è un messaggio pubblicato dalla moglie, Erika Choperena, sui social.

Calciomercato Juventus, indizio social su Griezmann

La donna è una vera influencer con più di 342mila ‘follower’ sul suo account Instagram, dove solitamente condivide la sua quotidianità, i suoi gusti e i suoi pensieri. In questa occasione, però, ha voluto condividere un messaggio rivolto al marito, Griezmann: “So che stai facendo una fatica enorme, che a volte tutto ti costa il doppio, ma pazienza, perché chi sa aspettare ottiene sempre quello che si merita“.

Una situazione che non piace certo alla Juventus, che può considerare tramontato il sogno di vedere Griezmann in bianconero. Il giocatore non vuole lasciare la Spagna e la dirigenza bianconera dovrà cercare altrove la nuova punta da regalare a mister Massimiliano Allegri.