Maxi offerta per il bomber che dunque vivrà la prossima stagione in una nuova squadra: niente da fare per la Juventus

La Juventus lavora in maniera insistente sul calciomercato anche se fino a questo momento non ha ufficializzato colpo in entrata. I bianconeri sono convinti di restare con la propria rosa e aggiungere tasselli importanti solo qualora dovesse presentarsi l’occasione giusta, quindi seguendo anche i movimenti in uscita delle big.

Tra questi c’è Harry Kane che saluterà il Tottenham per una nuova avventura. In un primo momento anche la Juventus ha seguito la pista inglese, ma sono subito arrivati altri top club sulle sue tracce e per questo motivo è i bianconeri sono stati subito superati dalla concorrenza. Secondo quanto riportato da ‘The Sun’, Harry Kane dovrebbe finire al Manchester City.

Calciomercato Juventus, 187 milioni per Kane: addio all’obiettivo

Nulla da fare dunque per la Juventus, che non può sicuramente pareggiare o superare l’offerta del club di Premier League che si aggira intorno ai 187 milioni di euro. I bianconeri, come è successo sempre negli ultimi anni, seguono con attenzione ogni movimento in uscita dei top player per provare il colpo ma questa volta c’è poco da fare, vista l’importante disponibilità economica del Manchester City che offrirà anche un ingaggio stellare ad Harry Kane.

Harry Kane è uno dei centravanti più importanti al mondo e ora è pronto a vivere una nuova avventura sotto la guida di Pep Guardiola.