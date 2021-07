L’Atalanta continua a monitorare top player in casa Juventus: doppio affare con l’incontro in corso con il club bianconero

Novità in corso per la Juventus che continua a monitorare il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo. La dirigenza bianconera è al lavoro per regalare i primi colpi a Massimiliano Allegri, che ha come obiettivo primario quello di riportare entusiasmo alla Continassa dopo le delusioni dell’ultimo periodo. Come svelato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Luca Bianchin, ci sono in corso incontri con l’Atalanta per un doppio affare suggestivo.

Calciomercato Juventus, Demiral nel mirino di Gasperini

Come svelato da “La Gazzetta dello Sport” l’Atalanta ha messo nel mirino non solo il terzino sinistro, Gianluca Frabotta, pronto a dire addio ai bianconeri. Lo stesso club bergamasco starebbe trattando con il Tottenham la cessione del difensore argentino Romero. E così il preferito di Gasperini resta sempre il centrale turco Merih Demiral, che potrebbe essere il sostituto perfetto dello stesso difensore sudamericano.

Lo stesso turco avrebbe voglia di essere protagonista a tutti gli effetti giocando con continuità: il minutaggio alla Juventus nonè così alto come in altri club. Continuano così gli incontri tra le due società italiane per mettere a segno così il doppio trasferimento.

Demiral ha caratteristiche simili a quelle di Romero: entrambi amano la marcatura ad uomo spezzando spesso la linea andando in pressione sul proprio diretto interessato. Il centrale turco sarebbe così perfetto per l’idea di gioco di Gasperini, che continua a preferirlo rispetto ad altri profili suggeriti dalla dirigenza bergamasca. Nelle prossime ore ci saranno conferme o meno rispetto al doppio affare tra Juventus e Atalanta.