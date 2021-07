In casa Tottenham, è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo dell’attaccante Heung-Min Son: lo rende noto il club inglese

Buone notizie in casa Tottenham. Gli ‘Spurs’, che potrebbero dire addio a breve a Harry Kane, si sono assicurati il rinnovo dell’attaccante Heung-Min Son fino al 2025, reso noto tramite un annuncio ufficiale sul proprio profilo Twitter. Il sudcoreano, quindi, proseguirà il suo percorso – già lungo ben sei anni – per altre quattro stagioni nel club inglese. Il classe ’92 ha rilasciato le prime parole in seguito all’accordo raggiunto: “È stato un onore giocare qui in questi sei anni, mi hanno dimostrato grandissimo rispetto e sono felicissimo. Per me è come casa. Non c’era altra scelta, la decisione è stata facile“.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Manchester United, UFFICIALE | Ecco Sancho

Di seguito il tweet del Tottenham.