Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid punta in Italia per rinforzare la propria rosa: non solo Locatelli nel mirino, la Juventus trema

L’Italia durante Euro 2020 ha incantato il calcio internazionale, arrivando a conquistare il tanto ambito trofeo che mancava dal 1968. Sono tanti i giocatori della Nazionale azzurra che si sono messi in evidenza e che inevitabilmente hanno attirato su di loro gli interessi di diversi top club. Uno di questi è Manuel Locatelli, centrocampista di proprietà del Sassuolo che interessa da tempo alla Juventus.

Il calciatore neroverde è al momento l’obiettivo principale per la sessione estiva dei trasferimenti dei bianconeri, ma comunque la trattativa sembrerebbe ancora complicata, visti i 40 milioni chiesti dal Sassuolo. Inoltre a complicare i piani juventini ci sarebbe il Real Madrid, che avrebbe messo gli occhi proprio su Locatelli. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’ però, il centrocampista del Sassuolo non sarebbe l’unico obiettivo di Carlo Ancelotti in Italia. La Juventus inizia a tremare.

Calciomercato Juventus, Ancelotti senza freni: oltre a Locatelli mirino su Chiesa

La Juventus continua a cercare rinforzi per la prossima stagione, ma inizia anche a temere che i suoi piani vengano smontati. A mettere i bastoni tra le ruote sembrerebbe essere il Real Madrid, con il suo nuovo tecnico, Carlo Ancelotti, che dopo l’Europeo avrebbe puntato il mirino proprio in Italia.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, i ‘Blancos non punterebbero solamente a Manuel Locatelli, ma avrebbero puntato il mirino anche su Federico Chiesa. L’esterno bianconero è stato uno dei protagonisti della vittoria italiana a Euro 2020 e il tecnico italiano lo vorrebbe nella sua rosa per rinforzare le fasce. Il valore di mercato di Chiesa al momento supererebbe i 100 milioni di euro, visti anche i 40 milioni da versare alla Fiorentina per il riscatto. Dunque iniziano a vacillare i piani bianconeri, con Carlo Ancelotti pronto a farli crollare.