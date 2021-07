La Juventus alle prese con alcuni snodi sul calciomercato: prospettata l’ipotesi di uno scambio tra Dybala e Griezmann, con il Barcellona che si espone

La Juventus pianifica il mercato per cercare di allestire una rosa che possa tornare a competere per le prime posizioni in Italia e in Europa. Mister Allegri ha esposto le sue esigenze, ma le risorse non abbondano e bisogna trovare soluzioni alternative. Alcune occasioni possono essere rappresentate dai parametro zero, ma altre nascere da scambi. Un’ultima suggestione vedeva coinvolto il Barcellona, con importanti novità.

Il riferimento è al reparto offensivo, con l’ipotesi di uno scambio che aveva movimentato le ultime settimane. Secondo quanto riferito da ‘L’Equipé, la Juventus si sarebbe mossa per offrire il cartellino di Paulo Dybala in cambio di Antoine Griezmann. Entrambi i giocatori sono reduci da una stagione sottotono e sono a caccia di riscatto. Dopo il riscatto di Morata, i bianconeri vogliono assestare un colpo importante in attacco e il francese è un prospetto che piace.

La soluzione non sarebbe però destinata alla fumata bianca. Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, infatti, il Barcellona avrebbe addirittura smentito una richiesta di scambio tra i due giocatori. L’ipotesi paventata dell’approdo di Dybala in Spagna – favorita dal contratto dell’argentino in scadenza nel 2022 e dal mancato accordo sul rinnovo – sembra quindi tramontare.

Calciomercato Juventus, niente scambio per Griezmann

Griezmann potrebbe comunque essere ceduto dal Barcellona, che necessita di liberarsi dell’esoso ingaggio del giocatore francese. Per l’ex Atletico Madrid – sfumata l’ipotesi del ritorno nella capitale – resta viva la pista Premier League. La Juventus potrebbe invece confermare Paulo Dybala, pupillo del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, convinto di una sua possibile rinascita.