Il calciomercato interista sta per registrare novità importanti che riguardano il destino di Lautaro Martinez e Lukaku: i dettagli

Tra cessioni e nuovi innesti, il calciomercato dell’Inter passa anche dal decifrare il futuro di alcuni big accostati a più riprese a diversi top club europei. In tal senso, arrivano novità importanti per la società nerazzurra per quanto concerne due dei pilastri di Conte che Inzaghi vorrebbe tenersi stretto anche in vista dell’imminente nuova stagione. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono da tempo sul taccuino delle più importanti società europee. In particolar modo il ‘Toro’, già accostato con forza al Barcellona la scorsa estate, non ha ancora rinnovato (e adeguato economicamente) il contratto in scadenza tra meno di due anni con la società di Steven Zhang. Nelle ultime settimane, invece, per il belga si è riaffacciata la possibilità di un ritorno a Londra sponda Chelsea. Uno scenario al momento incerto sui due gioielli di proprietà dell’Inter che tuttavia, stando a quanto riportato dal giornalista Alfio Musmarra a ‘Top Calcio 24’, non deve preoccupare il club campione d’Italia.

Calciomercato Inter, futuro Lukaku e Lautaro: l’annuncio

“Per Lukaku non sono arrivate offerte ufficiali, stessa cosa per Lautaro Martinez. Non c’è fretta per il rinnovo dell’argentino”, ha dichiarato Alfio Musmarra che ha poi chiarito le priorità di casa nerazzurra. “Prima c’è da risolvere la questione Brozovic. Poi”, ha concluso il noto giornalista, “a tempo debito, si discuterà anche del ‘Toro'”.

Un annuncio in piena regola che chiarisce come il destino della coppia d’attacco dell’Inter campione d’Italia (30 reti e 10 assist Lukaku, 19 reti e 11 assist l’argentino) sia destinato a tingersi, ancora, di nerazzurro.

Nonostante quella che stia per cominciare sia in piena regola una annata all’insegna del cambiamento, l’Inter ha tutta intenzione di ripartire dalle sue certezze: Lukaku e Lautaro possono rimanere a Milano.